İstanbul’da büyük kurultay provası

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Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen Fatih ilçesinin 13 delegesi dışında 38 ilçenin 587 seçilmiş delegesiyle birlikte 18 milletvekili, 40 il yönetim kurulu ile 9 il disiplin kurulu üyesi de doğal delege olarak oy kullanacak. Genel Merkez kaynaklarına göre, seçilmiş delegelerin yanı sıra ilden gelen doğal delegelerde genel merkez, milletvekillerinde ise değişimcilerin ağırlığı bulunuyor. Bir parti yöneticisi, henüz adaylar açıklanmadan önce Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “İstanbul’da 401 delege desteğimiz var” demişti.

CANPOLAT CEPHESİ NE DİYOR

Parti kaynakları, “Cemal Canpolat, ilçe kurultaylarında bizim karşımızda pozisyon aldı, değişimciler gibi bize karşı kıyasıya delege savaşı verdi. Şimdi bizim adayımız olduğu için daha önce bizim hesaba katmadığımız delegeleri de bize taşıyacaktır. Bu da, önceden yapılan delege hesaplarını değiştirecek, bizim delege desteğimizi daha da arttıracaktır” dedi.

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ÇELİK CEPHESİ NE DİYOR

Değişimciler ise adayları Özgür Çelik’in basın toplantısına 27 ilçe başkanının katıldığına işaret ederek, seçilmiş delegelerde sayısal üstünlüğün kendilerinde olduğunu savundular.

TARAFSIZLAR NE DİYOR

Tarafsız gözlemcilere göre ise taraflar arasında delege desteği kritik bir dengede bulunuyor ve Canpolat’ın bu dengeyi kendi lehine bozma olasılığı çok güçlü. Delege savaşında yaşanan sürpriz bir gelişme de buna işaret olarak yorumlandı. Bahçelievler’de değişimcilerin adayı Çelik’in listesinden seçilen 21 delegeden 9’u Canpolat’a destek açıklaması yaptı.

İMAMOĞLU’NDAN DA DESTEK

Adaylık yarışında kritik öneme sahip İstanbul İl Başkanlığı ve 196 seçilmiş büyük kurultay delegesi için taraflar tüm güçleriyle sahaya inip tam saha prese başladı. Kulislere göre, kıran kırana delege savaşının sürdüğü İstanbul’da Canpolat için birçok genel merkez yöneticisi de devreye girerken, değişimciler de destekçileri milletvekilleri de dahil tüm güçleriyle sahada yoğun çalışma yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da değişimcilere güçlü saha desteği verdiği belirtiliyor. İstanbul, 1400’e yakın delegenin oy kullanması beklenen büyük kurultaya toplam 240 delege gönderiyor.

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İŞTE O DELEGELER

- İstanbul’da genel merkezciler ile değişimcilerin oyları için kıyasıya yarıştığı delegelerin ilçelere göre dağılımı şöyle: Adalar (5), Arnavutköy (5), Ataşehir (22), Avcılar (21), Bağcılar (16), Bahçelievler (21), Bakırköy (17), Başakşehir (11), Bayrampaşa (11), Beşiktaş (16), Beykoz (10), Beylikdüzü (16), Beyoğlu (8), Büyükçekmece (12), Çatalca (5), Çekmeköy (9), Esenler (8), Esenyurt (25), Eyüpsultan (16), Fatih (13), Gaziosmanpaşa (14), Güngören (9), Kadıköy (42), Kağıthane (15), Kartal (24), Küçükçekmece (31), Maltepe (29), Pendik (23), Sancaktepe (13), Sarıyer (18), Silivri (10), Sultanbeyli (5), Sultangazi (12), Şile (5), Şişli (17), Tuzla (9), Ümraniye (24), Üsküdar (25), Zeytinburnu (8).