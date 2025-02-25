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İstanbul'da bungalovda 9 kişi doğal gazdan zehirlendi

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#İstanbul#Bungalov#Arnavutköy
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 09:40

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanan bir bungalova giden İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. doğal gaz sızıntısından zehirlendi. Zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri işletmeyle alakalı çalışma başlattı.

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Olay, dün Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait bungalovda gerçekleşti. Günlük kiralık konaklama olarak kiralanan bungalovda bulunan 9 kişi kendisini kötü hissederek hastaneye başvurdu.

Başvuran kişilerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı. Aynı gün içerisinde bungalovda konaklama yapan İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. isimli 9 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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#İstanbul#Bungalov#Arnavutköy

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