İstanbul'da bunaltan sıcaklık: Serinlemek isteyenler yine aynı yere koştu... 'Her gün İkitelli'den geliyorum'

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İstanbul'da son günlerde sıcaklıkların 30 derecenin üstüne çıkmasıyla bunalan vatandaşlar soluğu Sarayburnu Sahili'nde aldı. İstanbul Boğazı'nda denize girmek isteyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri olan Sarayburnu'nda kimi vatandaş boğazın serin sularına atladı kimi ise kayalıklara uzanarak güneşlendi.

"BİR HAFTADA BRONZLAŞTIM, SİMSİYAH OLDUM"

Her gün İkitelli'den denize girmek için geldiğini söyleyen Aydın Çevik, "İlk fırsatta geliyorum. Hemen hemen her gün aynı saatte buradayım. Deniz fevkalade güzel. Yolun uzaklığı önemli değil, güzellikler nerede olursa giderim. Herkese tavsiye ediyorum. Su harika, denize girmenin tam zamanı. Sezon açıldı, herkese hayırlı olsun. Bir haftada bronzlaştım, simsiyah oldum" dedi.

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"SUYU GEÇ ISINIYOR, AĞUSTOS'TA EYLÜL'DE ÇOK GÜZEL OLUYOR"

50 yıldır Sarayburnu'nda denize girdiğini söyleyen Mehmet Cesur ise, "Hafta sonu gelmiyoruz, hafta arası geliyoruz. Çünkü burası kalabalık oluyor. Tahminen 50 yıldır buraya geliyorum. Eyüp, Rami'de oturuyorum. Burada 50 derece de olsa sıcaklığı hissetmiyorsun. Devamlı rüzgar esintisi var, şehrin içine girince yanıyorsun. Her semtten gelenler burada buluşuyoruz, stres atıyoruz burada. Hep müdavimlerle dolu. Ben Kuşadası'na gidiyorum, orada da yerim var. Oraya gidene kadar burada giriyorum, orayı kapattıktan sonra tekrar buraya geliyorum. Kasım'a kadar da burada giriyorum. Buranın suyu geç ısınıyor, Ağustos'ta Eylül'de çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

"12 AY GİRİYORUZ, KIŞIN UZUN MESAFE YAPMIYORUZ"

İstanbul Boğazı'nın çeşitli yerlerinde 12 ay denize girdiğini söyleyen Mehmet Kanat, "Sezon kapanmadı ki, bizim sezon sürekli açık. 12 ay giriyoruz, kışın uzun mesafe yapmıyoruz. Yazın havalar ısınınca uzun mesafe yapıyoruz. İstanbul'da hafta içi burada, hafta sonu Kanlıca'da denize giriyoruz" dedi. Boğaz deniz trafiğine kapatıldığında boğazı yüzerek geçtiklerini söyleyen Kanat, "Beykoz'dan girip Emirgan'dan çıkıyoruz. Emirgan'dan Yeniköy'e yürüyoruz, Yeniköy'den tekrar girip Çubuklu'ya geliyoruz. Su benim için iyi çünkü ben kışın da giriyorum. Benim için gayet iyi" diye konuştu.

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