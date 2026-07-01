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İstanbul'da bugün yılın en sıcak günü yaşanacak! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyardı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcak Hava Dalgası
İstanbulda bugün yılın en sıcak günü yaşanacak Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul'da bugün yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi. İstanbul'da öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Çanakkale çevreleri, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın Manisa’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbulda bugün yılın en sıcak günü yaşanacak Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyardı

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KRİTİK UYARI: BUGÜN YILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bugün yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

Bugün öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının, nemle birlikte 40 dereceye kadar yükseleceği kaydedilen açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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İstanbulda bugün yılın en sıcak günü yaşanacak Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyardı

1 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 36°C
Paarçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 28°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcak Hava Dalgası

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