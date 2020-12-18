İstanbul'da bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu raporu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yer yer hafif yağmur görülecek.

Bölgedeki sıcaklık ise mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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