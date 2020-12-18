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Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

İstanbul'da bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu raporu

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İstanbul'da bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu raporu
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İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur bekleniyor. İşte tüm illerimizde hafta sonu hava durumu raporu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yer yer hafif yağmur görülecek.

Bölgedeki sıcaklık ise mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYIN

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