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Ali AKSOYER/DHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:17,Son Güncelleme:/

İstanbul'da bugün... Meydanlar boş kaldı

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İstanbul'da bugün... Meydanlar boş kaldı
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İstanbul'da Koranavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca İstanbul'un kalabalığına alışkın olduğumuz meydanları boş kaldı. Her gün binlerce insanı ağırlayan Eminönü Meydanı da gün boyu boş bir görüntü sergiledi. İskelelerin önü boş kalırken, arabalı vapur kuyruğunda ise 3-4 araç olduğu görüldü. Her gün balkonundan manzara seyreden turistlerle dolu Galata kulesi ve meydanı da sessizliğe büründü.

Eminönü meydanı her gün binlerce kişiye ev sahipliği yapıyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih edince alan boş kaldı. Önünde kalabalık eksik olmayan Mısır Çarşısı, Yeni Cami ve yılbaşında onlarca metrelik kuyruklar oluşan ünlü bilet satış gişesinin olduğu bölge de de az sayıda insan görülüyor. Eminönü'nde bulunan balık ekmek satan teknelerin önü ile hemen yakınındaki otobüs durakları da sessizliğe büründü. Eminönü iskelelerin önünde hiç kalabalık gözükmezken, arabalı vapur iskelesi de bu boşluktan nasibini aldı. Her gün binlerce aracın kıta değiştirmek için kullandığı feribot iskelesinde sadece 3-4 araçlık kuyruklar oluştu. 

İstanbul'da 'Corona Virüs' etkisi... Meydanlar boş kaldı
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GALATA KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN ARAÇLAR PARMAKLA SAYILABİLİYOR

Karaköy Meydanı da gün boyu sessizliğe bürünürken, Galata köprüsünden geçen araç sayısı ise parmaklı sayılabilecek kadar azdı. İstanbulluların ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği Galata Kulesinin balkonu ise boş kaldı. Kulenin bulunduğu meydandaki kalabalık ise eski günlerinden çok uzaktı.

İstanbulun lüks caddesi sessizliğe büründü
İstanbul'un lüks caddesi sessizliğe büründü!

İstanbulda bugün... Meydanlar boş kaldı

İstanbulda bugün... Meydanlar boş kaldı

İstanbulda bugün... Meydanlar boş kaldı


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