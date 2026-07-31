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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

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#İstanbul Trafik#Ali Sami Yen Etkinlik#Alternatif Güzergahlar
İstanbulda bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak İşte alternatif güzergahlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 09:05

İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle saat 12.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları belirledi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar, Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler, Metin Oktay Caddesi'nin her iki istikameti ile Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak TEM Kuzey Yol, Büyükdere Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Kemerburgaz Caddesi, Cendere Caddesi, Selçuklu Caddesi, Anadolu Caddesi ve Gün Işığı Sokak'ı kullanabilecek.

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#İstanbul Trafik#Ali Sami Yen Etkinlik#Alternatif Güzergahlar

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