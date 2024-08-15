İstanbul'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! E-5'te trafiği durdurup dakikalarca halay çektiler

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Olay önceki gün E-5 karayolu Florya mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kalabalık bir düğün konvoyu trafiğin aktığı anlarda araçlarını durdurup, halay çekmeye başladılar. Diğer araçların sürücülerini düşünmeden eğlenmeye devam eden grup bir süre trafiğin durmasına neden oldu.

Trafiğin ortasında dakikalarca eğlenen grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti. Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.