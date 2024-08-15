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İstanbul'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! E-5'te trafiği durdurup dakikalarca halay çektiler

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#İstanbul#Florya#Halay
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 16:45

İstanbul E-5 Karayolu Floraya mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, akan trafiği durdurup dakikalarca halay çekti. Trafiğin aksamasına neden olan grubun o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Olay önceki gün E-5 karayolu Florya mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kalabalık bir düğün konvoyu trafiğin aktığı anlarda araçlarını durdurup, halay çekmeye başladılar. Diğer araçların sürücülerini düşünmeden eğlenmeye devam eden grup bir süre trafiğin durmasına neden oldu.

İstanbulda bu kadarına da pes dedirten görüntü E-5te trafiği durdurup dakikalarca halay çektiler

Trafiğin ortasında dakikalarca eğlenen grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti. Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbulda bu kadarına da pes dedirten görüntü E-5te trafiği durdurup dakikalarca halay çektiler

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#İstanbul#Florya#Halay

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