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Taylan ERGÜN - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

İstanbul'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler

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İstanbul Arnavutköy'de koronavirüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.

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  • Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler
  • Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler
  • Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler
  • Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den.. Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi. Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde çocukların da çalan müziğin ritmine uyarak oynadıkları anlar görüntülendi.

 

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