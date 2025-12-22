×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da boşaltılan 5 katlı binada yangın! 2 kişi gözaltına alındı | 'İçeride birkaç kişi telefon ışığıyla el sallıyordu'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bahçelievler#Yangın
İstanbulda boşaltılan 5 katlı binada yangın 2 kişi gözaltına alındı | İçeride birkaç kişi telefon ışığıyla el sallıyordu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 10:12

Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapmasında boşaltılan 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binada bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken mahalleliler boşaltılan binalara önlem alınmasını istedi.

Haberin Devamı

Yangın, saat 08.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Oktay 1. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen binada çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İstanbulda boşaltılan 5 katlı binada yangın 2 kişi gözaltına alındı | İçeride birkaç kişi telefon ışığıyla el sallıyordu

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken binada yapılan kontrollerde üst katlarda bulunan 2 kişi tahliye edildi.

Gözden Kaçmasınİstanbulda sağanak ne kadar sürecek Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Bu illerde yaşayanlar dikkatİstanbul'da sağanak ne kadar sürecek? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Bu illerde yaşayanlar dikkat!Haberi görüntüle

İstanbulda boşaltılan 5 katlı binada yangın 2 kişi gözaltına alındı | İçeride birkaç kişi telefon ışığıyla el sallıyordu

Kimliği öğrenilemeyen 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Haberin Devamı

İstanbulda boşaltılan 5 katlı binada yangın 2 kişi gözaltına alındı | İçeride birkaç kişi telefon ışığıyla el sallıyordu

"İÇERİDE BİRKAÇ KİŞİ TELEFON IŞIĞIYLA EL SALLIYORDU" 

Aydın Kaya, "İş gidiyordum, baktım ki dumanlar var. Bağırtı çağırtı vardı. İçeride bir kişi telefonun ışığı ile el sallıyordu. İtfaiye gelip yangını söndürdü. 2 kişinin gözaltına alındığını duydum. Boş binalara aslında önlem almaları lazım. O kadar polis, itfaiye, ambulans geldi. Yazık günah. İnsanlar mahallede bağırıp çağırmaları. İnşaat başladığı zaman etrafını saracaksın" ifadelerini kullandı. 

İstanbulda boşaltılan 5 katlı binada yangın 2 kişi gözaltına alındı | İçeride birkaç kişi telefon ışığıyla el sallıyordu

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bahçelievler#Yangın

BAKMADAN GEÇME!