×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da boş arazide cesed bulundu, yere yığıldığı anlar kameraya böyle yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ceset#Güvenlik Kamerası
İstanbulda boş arazide cesed bulundu, yere yığıldığı anlar kameraya böyle yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 13:59

Bağcılar’da boş arazide henüz kimliği bilinmeyen bir kişinin cesedi bulundu. Kişinin arazide duş alırken yere yığıldığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Haberin Devamı

 İstanbul Bağcılar’da, boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu. Kemalpaşa Mahallesi'nde, 1904 Sokak'ta atık kağıtların toplandığı barakanın yanındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığına yönelik polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

 DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI 

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arazide ateş yakarak suyu ısıtan ve duş alan ısıttığı suyla duş alan kişinin bir süre sonra yere yığıldığını belirledi. Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Henüz kimliği bilinmeyen kişinin arazide bir anda düşmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ceset#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!