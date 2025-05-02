×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Borsası#Usulsüzlük Soruşturması#Tutuklama Talebi
İstanbulda borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 15:51

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlının hakimlikteki ifade işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Borsası#Usulsüzlük Soruşturması#Tutuklama Talebi

BAKMADAN GEÇME!