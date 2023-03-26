İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan teröriste ağırlaştırılmış müebbet talebi

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İstanbul'da bombalı eylem yapmak üzere keşif çalışması için kalabalık yerleri araştırdığı belirlenen ve sahte kimlikle yakalanarak tutuklanan 'Botan Gever-Xalit Seydo' kod adlı şüpheli Mehdi Mıhçı'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahmut Kaplan ile Mehdi Mıhçı 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNDEN KARAYILAN İLE AYNI KAREDE YER ALDIĞI KAYDEDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehdi Mıhçı'nın PKK/KCK silahlı terör örgütünden alacağı talimat sonucunda eylemsel faaliyet konularında, örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem yapabileceği değerlendirilen sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Şüpheli Mıhçı'nın PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ile birlikte aynı karede yer aldığının aktarıldığı iddianamede, 7 Ağustos 2022'de şüphelinin sahte kimlik ile Fatih'te yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

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ŞÜPHELİ KAPLAN BARINMASINI SAĞLAMIŞ

Şüpheli Mıhçı'nın barınmasının diğer şüpheli Mahmut Kaplan'ın sağladığının değerlendirildiği iddianamede, şüpheli Mıhçı'ya İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı eylemin finansmanı için Irak'ta ilişkili olduğu şahıs veya şahıslar tarafından yüklü miktarda para göndermiş olabileceği, örgüt mensubunun bahse konu paranın tamamı ve bir kısmını şüpheli Kaplan'ın kontrolüne vermiş olabileceği aktarıldı.

TSK'NIN GEÇİŞ NOKTALARINA MAYINLI TUZAKLAMA FAALİYETLERİNDE BULUNDU

İddianamede şüpheli Mıhçı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarını ve bekasını korumak için, Irak'ın kuzeyindeki askeri harekatları sırasında geçiş noktalarına mayınlı tuzaklama faaliyetlerinde bulunduğu, diğer şüpheli Kaplan'a ulaşıp şifreli mesaj olarak 'bana 500 top kumaş lazım' dediği, Kaplan'ın da '270 top var' yanıtını vermesi üzerine irtibat kurdukları belirtildi. Şüpheli Kaplan'ın şüpheli Mıhçı ile şifreli yöntem kullanarak İstanbul'da sabotaj eylemi gerçekleştirmeye müsait konum arama çabasında işbirlikçi faaliyeti yürüttüğünün de aktarıldığı iddianamede, 2 şüphelinin de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinin bulunduğu kaydedildi.



Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehdi Mıhçı'nın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıl 3 aydan 43 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede diğer şüpheli Mahmut Kaplan'ın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından 9 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.