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İstanbul'da bir tuhaf operasyon: 3 horoz kurtarıldı, 21 kişiye ceza kesildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beykoz#Horoz Dövüşü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 10:09

Beykoz'da metruk bir binada horoz dövüşü yaptırdığı tespit eden 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nisan ayında Beykoz'da Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde bulunan metruk bir binada horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını aldı. Emniyet ekipleri söz konusu adrese güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi.

İstanbulda bir tuhaf operasyon: 3 horoz kurtarıldı, 21 kişiye ceza kesildi

Yapılan operasyonda aralarında horoz dövüşü yapılan yeri sağlayan ve dövüşü organize edenlerle 21 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananların horoz dövüşü yoluyla kumar oynadıkları belirlendi. Operasyon sırasında 3 horozla birlikte, 10 bin lira nakit para da ele geçirildi.

İstanbulda bir tuhaf operasyon: 3 horoz kurtarıldı, 21 kişiye ceza kesildi

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Gözaltına alınan 21 kişiye 'Hayvan dövüştürmek' suçundan toplam 194 bin 187 lira para cezası uygulandı. Horoz dövüşünün yapıldığı yerin sahibi M.K. 'Kumar oynanması için yer sağlama' suçundan ve 5199 SKM suçlarından, dövüşü organize eden S.B. ve K.C. ise haklarında başlatılan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

İstanbulda bir tuhaf operasyon: 3 horoz kurtarıldı, 21 kişiye ceza kesildi

İstanbulda bir tuhaf operasyon: 3 horoz kurtarıldı, 21 kişiye ceza kesildi

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#İstanbul#Beykoz#Horoz Dövüşü

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