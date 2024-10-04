×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da bir şüphelinin iki kadını öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#İntihar#Yayın Yasağı
İstanbulda bir şüphelinin iki kadını öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 21:36

İstanbul'da bir şüphelinin iki ayrı ilçede iki kadını öldürdükten sonra intihar ettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih'teki surlardan atlayarak intihar eden S.Ç'nin, öncesinde Eyüpsultan ilçesindeki evinde A.H'yi, surlarda ise İ.U'yu öldürdüğü olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine yazı yazarak yayın yasağı kararı alınmasını talep etti.

Savcılığın talep yazısında, medyada yer alan yayınlarda, toplum sağlığı ve ahlakı ile kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği belirtildi.

Soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı alınması istenen yazıda, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla konuyla ilgili internet ortamında yer alan haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesi de talep edildi.

Talebi değerlendiren hakimlik, Basın Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı verilmesine, konuyla ilgili internet ortamındaki haberlerin içeriklerinin çıkarılmasına ve erişim engeli kararı alınmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Hakimlik, kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilmesine ve en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine hükmetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih#İntihar#Yayın Yasağı

BAKMADAN GEÇME!