Başından vurulmuş halde bulundu... Araç içinde infaz

#İstanbul Cinayet#Beylikdüzü Silahla Vurulma#Kemal Kayış Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 18:42

BEYLİKDÜZÜ'nde 45 yaşındaki Kemal Kayış, park halindeki otomobilinin içerisinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Kayış'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Kayış'ın arkadaşları otomobile geldiklerinde Kayış'ı başından vurulmuş ve kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmada başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kayış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

