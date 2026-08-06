İstanbul'da bir gün önce boşaltılan 4 katlı bina çöktü

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Olay, saat 21.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 38 yıllık binanın kolonlarından dün gece ses gelmesi üzerine binadakiler durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, giriş katındaki 3 iş yeri ile birlikte toplam 22 dairenin bulunduğu 4 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Bugün akşam saatlerinde bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, binada tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Eğitimli arama kurtarma köpeğiyle yapılan aramalarda, göçük altında kalan kişiye rastlanmadı. Çöken bina ile ekiplerin olay yerindeki çalışmaları dronla görüntülendi. Öte yandan çöken binanın yanındaki 5 katlı bina da belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

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'BİNAYI BİR GÜN ÖNCE BOŞALTMIŞTIK'

Olay yerine gelerek incelemede bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Arkadaşlar, bildiğiniz gibi maalesef üzücü bir hadise var. Allah'tan dün tedbir alınmıştı, bina dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldiği ihbarı zabıtamıza ulaşınca; zabıtamız, imar müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğü, başkan yardımcılarımız, polis ve itfaiye ekipleri hep birlikte müdahale etti. Dün gece bu binayı boşalttık. Saat 03.00'te komşularımızı otellere yerleştirdik. Fakat bugün akşam bina boş ve metruk haldeyken çöktü. Zaten 1988 yapımı bir bina. Karot alınmıştı ancak sonucu henüz gelmemişti. Allah'a şükür içeride herhangi bir insan yok. Kedi ya da köpek de yok. Kimseye zarar gelmeden binanın yıkılmış olması bir şans. Komşularımızın eşyaları kaldı, kimisinin çeyizi kaldı. Buna üzülüyoruz. Ama dua ediyoruz ki can kaybımız ve yaralımız olmadı" ifadelerini kullandı.

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Bahadır, "Binada arama çalışması tamamlandı. Hem bizim arama köpeğimizle hem AFAD'ın köpeğiyle hem de dinleme cihazlarıyla arama yapıldı. Herhangi bir olumsuzluk yok. Yandaki binaya başlayacağız. Çöken binaya değil. Bu gece başlayacağız. Bina bu gece de çökebilir, yarın gündüz de çökebilir. Bu nedenle ekiplerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve yıkım firmasıyla görüştük. O bina tehlikeli. Kolonlarında çatlaklar tespit edilmiş. Bu yüzden bu akşam yıkacağız. O riski alamayız. Komşularımızdan özür diliyoruz. Belki bu gece rahatsız olacaklar ama yapacak bir şey yok. Mecburen bu çalışmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

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'5 KOLONUN PATLADIĞINI SÖYLEYİP TAHLİYE ETTİRDİLER'

Dün gece sesler gelmesi üzerine evi boşaltıp yakınının yanına giden bina sakini Doğan Üçüncüoğlu, "Dün akşam saat 12.30 sıralarında binada gürültü oldu. Ben deprem oluyor sandım. Balkondan dışarı baktım, bir şey göremedim. Tekrar yattıktan 10 dakika sonra yeniden patlama sesi geldi. Bizim evin çelik kapısı sıkıştı, evden zor çıktık. Binayı boşalttıktan sonra ekipler geldi. Altta 5 kolonun patladığını söyleyip tahliye ettirdiler. Bugün de girip biraz eşyalarımızı almak istedik. Belediye ekipleri riskli gözüktüğü için izin vermedi" dedi.