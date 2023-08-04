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Ä°stanbul'da bir garip olay! Camdan sarkÄ±p tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸoföre vurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#15 Temmuz Åžehitler Köprüsü#Ä°stanbul#Kavga
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 04, 2023 09:32

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile servis minibÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Otomobilin yolcu kÄ±smÄ±ndaki kiÅŸi camdan sarkarak minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. O anlarÄ± Ã§evredekiler cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

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Olay, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde Avrupa yakasÄ±na geÃ§iÅŸ istikametinde yaÅŸandÄ±. KÃ¶prÃ¼de ilerleyen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. O anlarÄ± baÅŸka bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼, cep telefonu kamerasÄ±yla kaydetti.

Ä°stanbulda bir garip olay Camdan sarkÄ±p tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸofÃ¶re vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, saÄŸ ÅŸeritten en sol ÅŸeride geÃ§en otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n yavaÅŸlayÄ±p Ã¶nÃ¼ne aldÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼se selektÃ¶r yakarak yanaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. ArdÄ±ndan otomobilin yolcu kÄ±smÄ±ndaki kiÅŸi camdan sarkarak minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne vurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bir sÃ¼re sonra minibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hÄ±zÄ±nÄ± yavaÅŸlatÄ±p en saÄŸ ÅŸeride geÃ§iyor.

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Ä°stanbulda bir garip olay Camdan sarkÄ±p tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸofÃ¶re vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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#15 Temmuz Åžehitler Köprüsü#Ä°stanbul#Kavga

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