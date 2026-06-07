×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da bir garip inatlaşma: Kaputu açıp 'aracım arıza yaptı' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Trafik Tartışması#Yol Verme
İstanbulda bir garip inatlaşma: Kaputu açıp aracım arıza yaptı dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 12:49

Pendik’te nakliye kamyonunun eşya indirmek için park ettiği sokakta iki sürücü karşı karşıya geldi. Sokaktan çıkmak için ilerleyen kadın sürücüyle, sokağa girmek için seyreden otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kadın sürücü ilerlemek için selektör yaptığını söylerken, diğer sürücü ise 'Aracım arıza' yaptı diyerek sokakta durdu. Kadın sürücü polisi ararken, diğer sürücü ise çevredekilerin araya girmesiyle geri manevra yaparak sokaktan ayrıldı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay dün akşam saatlerinde Esenyalı Mahallesi Aytaşı sokakta yaşandı. İddiaya göre sokakta eşya indirmek için park eden kamyon nedeniyle yol daraldı. Bu sırada sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü karşı yönden gelen araca yol vermesi için selektör yaptı. Diğer sürücü ikazı dikkate almayarak sokağa girdi.

İstanbulda bir garip inatlaşma: Kaputu açıp aracım arıza yaptı dedi

'ARACIM ARIZA YAPTI'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Daralan yolda bekleyen sürücülerden diğeri yol vermemek için dörtlülerini yakarak aracından indi. Diğer otomobil sürücüsü 'Geri git selektör yapıyorum' diyerek sokaktan çıkmak istedi. Otomobil sürücüsü bu kez, aracının kaputunu açarak 'Aracım arıza' yaptı diye karşılık verdi.

Haberin Devamı

İstanbulda bir garip inatlaşma: Kaputu açıp aracım arıza yaptı dedi

'BU NASIL BİR ŞOV'

Bu sırada mahalle sakinleri 'Sen yol ver de geçsin' diyerek kadın sürücüyü ikna etmeye çalıştı. Duruma sinirlenen ve sokaktan çıkamayan kadın sürücü ise 'Bu nasıl bir şov. Arabada kadın var çocuk var. Bu yaptığı şov ne' diyerek duruma tepki gösterdi. Kadın sürücü 'Polis çağıracağım' diyerek otomobil sürücüsüyle tartışmaya da devam etti. Otomobil sürücüsü 'Benim şeridim. Kendinden utan' diye karşılık verirken, kadın sürücü polisi aradı. Bir süre korna çalan diğer sürücü ise geri manevra yaparak sokaktan çıktı.

İstanbulda bir garip inatlaşma: Kaputu açıp aracım arıza yaptı dedi

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Olay nedeniyle sokakta trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekiler tarafından ikna edilen sürücünün aracıyla sokaktan ayrılmasının ardından trafik akışı normale döndü. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbulda bir garip inatlaşma: Kaputu açıp aracım arıza yaptı dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#Trafik Tartışması#Yol Verme

BAKMADAN GEÇME!