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İstanbul'da bir evde 42 yılan ele geçirildi

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#Yılan#Çatalca#Doğa Koruma
İstanbulda bir evde 42 yılan ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 11:07

Çatalca'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, gerekli izin belgeleri olmadan beslenen 42 yılana el konuldu. Yılanları izinsiz bulunduran kişiye para cezası yazıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdi.

İstanbulda bir evde 42 yılan ele geçirildi

Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekiplerimiz tarafından söz konusu yılanlara el konularak koruma altına alındı. İlgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.  

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İstanbulda bir evde 42 yılan ele geçirildi

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#Yılan#Çatalca#Doğa Koruma

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