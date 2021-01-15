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Gündem
Şahin BOZKURT – Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 15.01.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

İstanbul'da bir doktor daha koronavirüse yenildi

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İstanbul'da bir doktor daha koronavirüse yenildi
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İstanbul Bahçelievler'de Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan doktor Hasan Erdoğan, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Meslektaşları bu sabah Doktor Erdoğan'ın görev yaptığı Zafer Mahallesi’nde bulunan Yenibosna Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanarak, saygı duruşunda bulundu. Önceki gün hayatını kaybeden bir çocuk babası Doktor Hasan Erdoğan ile aynı sağlık merkezinde çalışan meslektaşları burada konuşmalar yaptı. Hekimler daha sonra mesailerine geri döndü.

İstanbulda bir doktor daha koronavirüse yenildi

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