İstanbul'da bir depoda çıkan yangın, 3 binaya sıçradı

İstanbulda bir depoda çıkan yangın, 3 binaya sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 02:51

İstanbul Esenler'de bir depoda çıkan ve 3 binanın dış cephesi ile bir çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak'ta içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler deponun yanındaki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale gelirken, binaların dış cephesi ve çatı da zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlattı.

 

 

 

 

