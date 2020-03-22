İstanbul'da bir adliye personelinde Corona Virüs çıktı; mahkeme kapandı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi katibi U.E.’ye Covid-19 tehşisi konulduğu ve virüsün U.E.’ye hemşire olan eşinden bulaştığı öğrenildi.

Katipte Corona Virüs tespit edilmesinin ardından 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile aynı bölümde faaliyet gösteren 5.,7. ve 8. ağır ceza mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personellerinin Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği bilgisi edinildi. Ayrıca mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı öğrenildi.