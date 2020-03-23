MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde koronavirüs önlemi
GeriGündem İstanbul'da binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde koronavirüs önlemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:40,Son Güncelleme:/

İstanbul'da binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde koronavirüs önlemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde koronavirüs önlemi
Abone Olgoogle-news

KORONAVİRÜS sebebiyle İstanbul’da bulunan ve binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde de önlemler alınıyor. Site sakinlerinin toplu halde bulunduğu kuaför, spor salonu ve kafeteryalar bu kapsamda kapatıldı. Bina girişlerine ise el dezenfektanları konuldu.

Anadolu’nun pek çok köyünden büyük haneye sahip büyük sitelerde binlerce kişi yaşıyor. İstanbul  Halkalı’da 2 bin 300 dairenin bulunduğu ve 9000  kişinin yaşadığı bir sitede ise koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Bu kapsamda çocuk oyun alanları, asansörler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Öte yandan site sakinlerinin toplu halde bulunduğu kuaför, spor salonu ve kafeteryalar kapatıldı. Yüzlerce kişinin giriş çıkış yaptığı blok önlerinde ise el dezenfektanları bulunuyor.

Sitenin yönetim kurulu başkanı Şenol Dinççi , “ 2300 daire ve 9000 komşumuz var. Site içerisinde kuaför, restoran, kafe var. Bu iş yerlerini İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kapattık. Restoran ve kafeler paket servis yapmaya başladı. 65 yaş üstü yalnız yaşayan komşularımızın da marketle yaptığımız işbirliği sonucunda siparişleri evlerine götürülüyor” dedi.

Site sakinlerinden 60 yaşındaki Mürüvet Yıldız ise bu süreçte çok dikkat ettiğini belirterek, “Evde 87 yaşında annem var. Onu hiç dışarı çıkarmıyoruz. Ben de site içerisinde yürüyüş yapıyorum. Site dışına çıkmıyorum. Alışverişimi de site içerisinde yapıyorum. Eşim de 65 yaş üstü o da çıkamıyor. Bugün oğlumla ben gideceğiz alışverişe. Bu süreçte insanlar birbirine eskisi gibi yanaşmıyor. Dün çok tatlı bir çocuk bana doğru geliyordu ‘bana doğru gelme’ demek zorunda kaldım. Bizler risk grubunda olduğumuz için daha çok dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle