×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da binanın çatısı çöktü: Park halindeki araçlar hurdaya döndü

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#İstanbul#Araç
İstanbulda binanın çatısı çöktü: Park halindeki araçlar hurdaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 00:38

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar sokak üzerinde park halindeki araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Haberin Devamı

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki araçları hurdaya çevirdi.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı bir binanın çatısından beton parçaları döküldü.

Kopan parçalar, sokakta park halindeki üç aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, üç araçta da ağır hasar oluştu.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeytinburnu#İstanbul#Araç

BAKMADAN GEÇME!