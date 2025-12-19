İstanbul'da binanın çatısı çöktü: Park halindeki araçlar hurdaya döndü

Haberin Devamı

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki araçları hurdaya çevirdi.



Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı bir binanın çatısından beton parçaları döküldü.

Kopan parçalar, sokakta park halindeki üç aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, üç araçta da ağır hasar oluştu.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.