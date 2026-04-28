İstanbul'da bina sakinlerini illallah ettiren komşu | 'Bana iftira atıyorlar, bu kadar evim varken kiraya çıkacağım'

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan 4 katlı binada, 8 daireden 4'ünde ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Yetgin, komşuları tarafından 2 daireyi 'çöp eve' dönüştürdüğü gerekçesiyle şikayet edildi. Komşuların evlerden yoğun koku geldiğini belirterek savcılığa başvurması üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi ile polis ekipleri 16 Nisan'da binaya gitti.

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle 2 dairede inceleme yapan ekipler, yoğun koku gelen bir dairede çöp, karton, kumaş parçası ve çöpten toplanan çeşitli eşyalarla karşılaştı. Avcılar Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, polis gözetiminde yaptıkları 5 saatlik çalışmada 3 kamyon çöp çıkardı.

Tahliye işlemi sürerken, Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler diğer dairedeki tahliye işlemine başlamadı. Kamyonlara yüklenen atıklar ise belediye tarafından belirlenen alana götürülerek boşaltıldı. Diğer dairedeki çöplerin durumunun, önümüzdeki günlerde verilecek mahkeme kararıyla netleşeceği öğrenildi.

İTİRAZ EDİLDİ, TAHLİYE YENİDEN BAŞLADI

Bu karara yapılan itiraz yerinde bulununca, çöp evlerin yeniden tahliyesine karar verildi. Oluşturulan ekip bugün aynı binaya geldi. Toplam 10 daireden 4'ünün sahibi kadın görevlileri görünce anahtarı alıp geldi. Ancak, evde özel eşyalarının bulunduğunu belirterek kadın polis eşliğinde girilmesini istedi. Kadın polis beklenirken, komşular arasında tartışma başladı. Komşularının kendisine iftira attığını, ekmek almaya bile dışarı çıkamaz hale geldiğini, bu kadar evi olmasına rağmen kiralık eve çıkacağını belirten Yıldız Yetgin, kadın olduğu için baskı gördüğünü ileri sürdü. Kiracılarından para bile alamadığını savunan Yetgin, kapısının kırıldığını, çeyizinin belediyeye ait çamurlu alana döküldüğünü ileri sürdü.

BİNADA FARELERİN GEZDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Komşular ise, Yıldız Yetgin'den değil, evin çöp olmasından, evin önünde farelerin gezmesinden rahatsız olduklarını söyledi. Gelen görevlinin ardından kontrol yapıldı. Bir evde olağanüstü durum görülmezken, birisindeki paketlenmiş kutu ve torbaların alınması için 5 günlük süre tanındı. Komşular, birkaç gün önce binaya yanaşan kamyonla evden çok sayıda kutu ve torba yüklendiğini söyledi.