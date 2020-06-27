İstanbul'da (Beykoz, Bakırköy) sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran su kesintisi programı

İstanbul’da düzenlenen bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesi üzerinden paylaşıldı. Bugün Beykoz ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını bildiren İSKİ, yaptığı duuruda “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verdi.

İSKİ 27 Haziran su kesintisi programı