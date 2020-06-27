İstanbul'da (Beykoz, Bakırköy) sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran su kesintisi programı
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere çalışmalar nedeniyle su verilemiyor. İSKİ, su kesintisi programını günlük olarak paylaşıyor. 27 Haziran tarihli programa göre bugün Beykoz ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da (Beykoz, Bakırköy) sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran su kesintisi programı
İstanbul’da düzenlenen bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesi üzerinden paylaşıldı. Bugün Beykoz ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını bildiren İSKİ, yaptığı duuruda “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verdi.
İSKİ 27 Haziran su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Şenlikköy Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
27.06.2020 10:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Paşabahçe Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
27.06.2020 10:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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