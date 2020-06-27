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Haber Giriş: 27.06.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

İstanbul'da (Beykoz, Bakırköy) sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran su kesintisi programı

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İstanbul'da (Beykoz, Bakırköy) sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran su kesintisi programı
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İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere çalışmalar nedeniyle su verilemiyor. İSKİ, su kesintisi programını günlük olarak paylaşıyor. 27 Haziran tarihli programa göre bugün Beykoz ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da (Beykoz, Bakırköy) sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran su kesintisi programı

İstanbul’da düzenlenen bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesi üzerinden paylaşıldı. Bugün Beykoz ve Bakırköy ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını bildiren İSKİ, yaptığı duuruda “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verdi.

 İSKİ 27 Haziran su kesintisi programı                                                        

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Şenlikköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.06.2020 10:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Paşabahçe Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

27.06.2020 10:09

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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