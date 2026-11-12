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İstanbul’da berberdeki husumetlisini iki ayağından vuran şüpheli, eğlence mekanında yakalandı

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#İstanbul#Şişli#Beşiktaş
İstanbul’da berberdeki husumetlisini iki ayağından vuran şüpheli, eğlence mekanında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 09:10

Şişli'de motosikletten inip berberdeki husumetlisini iki bacağından vuran K.K., Beşiktaş'ta bir mekanda eğlenirken Şişli Asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan genç zanlı cezaevine gönderildi.

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Olay 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motosikletle gelen saldırgan araçtan inerek berberdeki bir kişiyi iki ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan O.B.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul’da berberdeki husumetlisini iki ayağından vuran şüpheli, eğlence mekanında yakalandı

ŞİŞLİ ASAYİŞ SALDIRGANI BEŞİKTAŞ'TA EĞLENİRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler O.B.'ye ateş eden kişinin daha önce aralarında husumetlisi K.K. (19) olduğunu tespit etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli K.K. Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına aldı.

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İstanbul’da berberdeki husumetlisini iki ayağından vuran şüpheli, eğlence mekanında yakalandı

SALDIRGAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten Yaralama' ve ‘ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da berberdeki husumetlisini iki ayağından vuran şüpheli, eğlence mekanında yakalandı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın seyir halindeki motorda artçı olduğu, berber dükkanının önüne geldiğinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.

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#İstanbul#Şişli#Beşiktaş

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