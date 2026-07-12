×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da belediye tuvaletinde ölüm

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Avcılar#Tuvalet
İstanbulda belediye tuvaletinde ölüm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 11:49

Avcılar'da kendisini iyi hissetmeyince İBB'ye ait umumi tuvalete giren Ercan Gündemur (43), lavaboda yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak yere düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Gündemur'un cenazesi otopsi işleminin ardından Esenyurt'ta toprağa verildi.

Haberin Devamı

Olay, 10 Temmuz akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde bulunan İBB'ye ait umumi tuvalette meydana geldi. İddiaya göre Ercan Gündemur, kendisini rahatsız hissedince tuvalete girerek lavaboda elini ve yüzünü yıkamak istedi. Bu sırada fenalaşan Gündemur, yere düştü ve istifra etmeye başladı.

İstanbulda belediye tuvaletinde ölüm

Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gündemur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İstanbulda belediye tuvaletinde ölüm

Haberin Devamı

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gündemur'un cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Ercan Gündemur'un cenazesi, Esenyurt'taki Erenler Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. 

İstanbulda belediye tuvaletinde ölüm

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Avcılar#Tuvalet

BAKMADAN GEÇME!