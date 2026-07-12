İstanbul'da belediye tuvaletinde ölüm

Haberin Devamı

Olay, 10 Temmuz akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde bulunan İBB'ye ait umumi tuvalette meydana geldi. İddiaya göre Ercan Gündemur, kendisini rahatsız hissedince tuvalete girerek lavaboda elini ve yüzünü yıkamak istedi. Bu sırada fenalaşan Gündemur, yere düştü ve istifra etmeye başladı.

Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gündemur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gündemur'un cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Ercan Gündemur'un cenazesi, Esenyurt'taki Erenler Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.