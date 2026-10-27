İstanbul sağanağa teslim: Yollar göle döndü! İstanbul ve Antalya için yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise yağışın etkisini azaltmasını bekledi. Şemsiyesi bulunmayan vatandaşların koşarak ilerlediği görüldü.

Sağanak yağış gecenin ilk saatlerinden itibaren etkisini giderek arttırdı. Sabahın ilk saatlerinde ise Anadolu Yakası’nda en çok yağış alan bölgeler olan Tuzla ve Pendik’te cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.

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Bazı yol ve alt geçitler suyla kaplanarak adeta göle döndü. Su basan bazı bölgelerde araçlar su içinde mahsur kaldı. Yağışların gün içerinde etkisini göstermeye devam etmesi bekleniyor.

Şiddetini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle mahalledeki alt geçit suyla dolarken; alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı suyun içinde stop etti. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıktığını belirten Bektaş, kızıyla birlikte mahsur kaldıklarını ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktıklarını söyledi. Bektaş, aracını çıkarmak için çağırdığı çekiciyi beklediğini ifade etti.

Yoğun yağış nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü Cengiz Bektaş, "Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum" dedi.

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BAYRAMPAŞA VE ATAŞEHİR’DE SU BİRİNKİTİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle, Bayrampaşa TEM Otoyolu ve Ataşehir'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışlı havanın gün içerisinde devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA YOL VE TRAFİK DURUMU

Etkili olan sağanak ile birlikte İstanbul'da trafik de durma noktasına geldi. Saat 08.55 itibarıyla İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Her iki yakada da TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda araçlar dur-kalk şeklinde ilerlemeye çalıştı. (Trafik durumu anlık olarak değişmeye devam ediyor)

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Bazı bölgelerde meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL VE ANTALYA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen CNN Türk canlı yayınında uyarılarda bulundu. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı;

"Yağış batı bölgelerde etkili olmaya başladı. İstanbul’da da kuzey ilçelerde etkili olmaya başladı. Şile, Sarıyer, Beykoz ilçelerinde. Öğlen saatlerinde Avrupa Yakasına doğru kayacak yağış. Başakşehir, Arnavutköy civarlarında kuvvetli olacak. Toprak doymuş olduğu için geçen haftaki yağıştan dolayı ama geçen haftaki kadar yağış olmasa da yüzeysel akışa geçip sel ve taşkın yapabilir. Geçen sefer su basan yerlerde yine su birikintileri olabilir. Yağış öğleden sonra İstanbul’da etkisini kaybediyor. Saat 15.00’ten sonra yağış kalmıyor İstanbul’da. Akşam da yağış yok. Önümüzdeki günlerde devam edecek. Yarın olmayacak yağış. Perşembe biraz daha kuvvetli yağış İstanbul’da etkili olacak. Yağışlar öğleden sonra etkisini kaybedecek. Özellikle Avrupa Yakasının Başakşehir, Arnavutköy, Ayazağa ve Sarıyer taraflarında etkili olacak. Akşama kadar hafif yağmur devam eder. İş çıkışında herhangi bir problem olmayacak. Saydığım ilçelerde risk olabilir. 50 kilogram yağış gözüküyor şu an. Geçen ki yağıştan kalan tıkanmalar açılmadıysa taşkın olabilir.

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Antalya’yı söylemiştik. Etkili bir yağış var dedik ve gerçekleşiyor. Güney Ege kıyılarında etkili yağış devam ediyor. Yarın da devam edecek. Deniz suyu sıcaklıkları çok yüksek. Hortum tahmini de yapmıştık. Deniz suyunun sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde hortum olma riski çok yüksek. Bunu kasım sonuna kadar göreceğiz. Hortumları görmeye devam edeceğiz. Antalya’da risk devam ediyor, cuma gününe kadar da bu risk devam ediyor. Aşırı yağış riski bugün ve yarın çok etkili."