İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin peş peşe uyarılar... 'Son yılların en soğuk ve karlı günleri...'

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahminlerinde cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve 14 Şubat pazar günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamında kar yağışı görüleceği duyuruldu. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında aşırı soğuk ve yağışlı hava sisteminde anormal değişimler olmazsa son yılların en soğuk ve karlı günlerini görebileceğimizi açıkladı.

Ahmet Uçar mesajında "Bu hafta sonundan itibaren ülkemizi etkisi altına alacak aşırı soğuk ve yağışlı sistem beklentilerimiz doğrultusunda gelişimine devam ediyor. Sistemde anormal değişimler olmazsa Marmara ve Karadeniz bölgesi bir hafta boyunca son yılların en soğuk ve karlı günlerini görebilir" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Batı bölgelerde Cuma gecesinden itibaren kuvvetli sıcaklık düşüşü (15 derece düşer), Marmara'da yağış az görünüyorsa, yağış olursa kar şeklinde olur" ifadelerini kullandı.

Bu hafta sonundan itibaren ülkemizi etkisi altına alacak aşırı soğuk ve yağışlı sistem beklentilerimiz doğrultusunda gelişimine devam ediyor. Sistemde anormal değişimler olmazsa Marmara ve Karadeniz bölgesi bir hafta boyunca son yılların en soğuk ve karlı günlerini görebilir. https://t.co/l9jDxURnIl pic.twitter.com/pBToTZCHap — Ahmet Uçar (@aucarenator) February 9, 2021

METEOROLOJİ DUYURMUŞTU

Meteoroloji'nin 'Orta ve uzun vadeli' tahmin haritasında göre İstanbul'a 14 Şubat pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Kar yağışının İstanbul ile birlikte Marmara'nın tamamı ile İç Anadolu Bölgesi'nde ve Karadeniz'de de etkili olacak.

MARMARA BÖLGESİ BUGÜN FIRTINALI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile Yalova çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.