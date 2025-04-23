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İstanbul'da beklenen büyük deprem gerçekleşti mi? Prof. Dr. Naci Görür 'Asıl deprem 7’nin üzerinde olacak' dedi ve uyardı

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#İstanbul#Deprem#AFAD
İstanbulda beklenen büyük deprem gerçekleşti mi Prof. Dr. Naci Görür Asıl deprem 7’nin üzerinde olacak dedi ve uyardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 15:56

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, ' Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Bunlar  Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor.  Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.' dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür'ün X hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor.

'ASIL DEPREM 7’NİN ÜZERİNDE OLACAK'

İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar  Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor.  Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

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DEPREME HAZIRLIK İÇİN NE YAPMALI?

Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.

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#İstanbul#Deprem#AFAD

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