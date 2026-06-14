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İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

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#İstanbul Trafiği#Yeşilay Bisiklet Turu#Fatih Yol Kapatma
İstanbulda bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 00:10

İstanbul'da düzenlenecek "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" etkinliği nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ilçeyi kapsayan etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Etkinlik nedeniyle yarın saat 09.00'dan program bitimine kadar Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezelpaşa, Mürselpaşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan, Tersane caddeleri ile Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi caddeleri ve Tarlabaşı Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü alternatif olarak kullanılabilecek.

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#İstanbul Trafiği#Yeşilay Bisiklet Turu#Fatih Yol Kapatma

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