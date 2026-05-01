İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşları, polis ekipleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarında (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferler yapılmayacak.

Mecidiyeköy Metro İstasyonunun sadece Meydan çıkışının açık bulundurulurken, Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferleri ile İstiklal Caddesi üzerindeki Nostalji tramvay seferleri durduruldu.Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarında (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefer düzenlenmeyecek.

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda da seferler durduruldu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP'nin ise Kartal Meydanı'nda 12.00-19.00 saatleri arasında kutlayacağını bildirmişti.

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DUYURULDU

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da duyuruldu.

BEYOĞLU

Beyoğlu’nda saat 05.00’ten itibaren İstiklal, Sıraselviler, İnönü, Mete, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Boğazkesen, Ömer Hayyam, Atıf Yılmaz, Turancıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Abdülhak Hamit, Galip Dede, Asker Ocağı, Taşkışla, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Dolapdere, Sakızağacı, Aynalı Çeşme, Tepebaşı, Piyalepaşa Bulvarı bağlantıları, Bahriye, Tersane caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Beyoğlu'nda kullanılacak alternatif yollar:

Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere İstikameti) Akağalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi.

KADIKÖY

Kadıköy’de saat 05.00’ten itibaren Tıbbiye, Rıhtım, Albay Faik Sözdener, Kurbağalıdere ve Söğütlüçeşme caddeleri ile bu caddelere çıkan tüm yollar kapatılacak. Alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay, Dr. Esat Işık, Acıbadem, Recep Peker, Bağdat caddeleri ile D-100 Karayolu kullanılabilecek.

KARTAL

Kartal’da saat 11.00’den itibaren Savarona ve Hükümet caddelerinin belirli bölümleri kapatılacak, alternatif olarak Turgut Özal, Egemenlik, Neyzen Tevfik ve Üsküdar caddeleri tercih edilebilecek.

ŞİŞLİ

Şişli’de saat 05.00’ten itibaren Büyükdere, Merkez, Halaskargazi, 19 Mayıs, Aytekin Kotil, Bahçeler, Garaj ve Ortaklar caddelerinin bazı bölümleri trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Abide-i Hürriyet, Vali Konağı, Hakkı Yeten, Dolapdere, Darülaceze ve Rumeli caddeleri kullanılabilecek.

Beşiktaş’ta ise ihtiyaç halinde bazı cadde ve sokakların kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacağı bildirildi.