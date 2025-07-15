İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak... İşte alternatif güzergahlar

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İstanbul Valiliği, hain darbe girişimin 9. yılında düzenlenecek olan "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" programı kapsamında nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı" ifadelerine yer verildi.

Alternatif güzergahlar ise, "Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi" şeklinde açıklandı.

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15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ZİYARET

Anma etkinlikleri çerçevesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı.

Ziyarete gelen ilk gruplardan biri ise çocuklardan oluştu. Anıta gelen çocuklar, burada 15 Temmuz gecesi şehit olanların ruhuna dualar okudu. Ardından, o gece yaşanan hain darbe girişimi hakkında bilgi alarak, o gece yaşananları öğrendi.

Ziyaretin ardından bazı çocuklar duygularını paylaşırken, vatan sevgisinin ve milli birlik bilincinin önemine vurgu yaptı.Anıta ziyarete gelen 13 yaşındaki Arda Demir, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılamaz, burada şehitlerimiz andık ve dua ettik." dedi.