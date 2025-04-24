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İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi | 'Hala sallanıyor'

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#İstanbul#Deprem#İstanbul Depremi
İstanbulda bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi | Hala sallanıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 09:26

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi. Bahçelievler'de bir parkta bazı vatandaşlar uyurken bazıları ise kahvaltı yaptı.

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Marmara Denizinde dün yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi ya parklarda ya da araçlarının içerisinde geçirdi. Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da çadır kuran vatandaşlar geceyi parkta geçirdi.

İstanbulda bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi | Hala sallanıyor

'NEREYE KADAR BÖYLE BEKLEYECEĞİZ ONU BİLMİYORUM'

Ailesi ile parkta sabahlayan Emrah Taş, "Geceyi parkta geçirdik, korktuk yani korkmadık değil. Evde bayağı sarsıldık. Çocukları alıp apar topar dışarıya çıktık. Sabaha kadar burada kaldık. Hiç yatmadık. Hava buz gibi. Nereye kadar böyle bekleyeceğiz onu bilmiyorum. Muhtemelen öğleye doru gider çocuklara bir şeyler yediririz" dedi.

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İstanbulda bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi | Hala sallanıyor

'HALA SALLANIYOR'

Parkta sabahlayan Ayberk Kaya, "Eşyalarımızı buraya bıraktık, kafeteryada kaldık. Çok korktuk, herkes de çok korktu" diye konuşurken kedisi ile parkta sabahlayan bir kişi ise "Çok korkunçtu. Geceyi parkta geçirdik. Bu gece de parkta kalmayı düşünüyoruz. Hala sarsılıyor" şeklinde konuştu.

İstanbulda bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi | Hala sallanıyor

İstanbulda bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi | Hala sallanıyor

 

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#İstanbul#Deprem#İstanbul Depremi

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