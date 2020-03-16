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Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz OKUR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

İstanbul'da bazı öğrenci yurtları Corona Virüsü önlemleri kapsamında boşaltıldı

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İstanbul'da bazı öğrenci yurtları Corona Virüsü önlemleri kapsamında boşaltıldı
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İstanbul'da bazı öğrenci yurtları Corona Virüsü önlemleri kapsamında boşaltıldı.

Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ya ayrılmaları istendi.

Öğrencilerin bir bölümü gece saatlerinde yurtlardan ayrıldı. Yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleşti.

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