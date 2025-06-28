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İstanbul'da bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak

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#Yenikapı#Metro#İstanbul
İstanbulda bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 23:43

Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı kaydedildi.

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#Yenikapı#Metro#İstanbul

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