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İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

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#İstanbul#Trafiğe Kapanan Yollar#Cumhuriyet Bayramı
İstanbulda bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 07:18

Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

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Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saat 05.45 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

İstanbulda bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

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Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

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#İstanbul#Trafiğe Kapanan Yollar#Cumhuriyet Bayramı

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