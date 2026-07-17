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İstanbul'da baz istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Baz İstasyonu#Yangın
İstanbulda baz istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 04:27

Fatih’te 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevler binaya sıçramadan söndürdü

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Yangın, saat 23.30 sıralarında Çemberlitaş Mahallesi Divan Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında bulunan baz istasyonundan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası baz istasyonunda hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Fatih#Baz İstasyonu#Yangın

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