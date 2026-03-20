İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı

İstanbulluların bir kısmının bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrılmasıyla metropolde trafik yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi. Bayram sabahı işe gidenler ve bayram namazı için camilere giden vatandaşlar dışında yollar boş kaldı. Normal günlerde sabah saatlerinde yoğun trafik yaşanan Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda araç sayısının oldukça az olduğu görüldü.

Havanın yağışlı olduğu İstanbul'da , toplu taşıma araçları ve metrobüs duraklarının da yoğunluk oluşmadı. Bayram ziyaretlerinin başlaması ve vatandaşların dışarı çıkmasıyla birlikte, öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun artması bekleniyor