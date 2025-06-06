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İstanbul'da bayramın ilk günü 776 kişi yaralandı

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#İstanbul#Bayram#Kurban Kesimi
İstanbulda bayramın ilk günü 776 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 17:45

 İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bugün trafik kazaları nedeniyle 53, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 776 vatandaşın hastaneye başvurduğunu açıkladı.

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 İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle 53, kurban kesimine bağlı travmalar sonucu 776 olmak üzere toplam 829 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

“776 VATANDAŞIMIZ HASTANEYE BAŞVURDU”

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İstanbul’da trafik kazaları nedeniyle 53 vatandaşımız, kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle 776 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Bir kadın vatandaşımız ise kurban kesiminin yapıldığı ortamda bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbulda bayramın ilk günü 776 kişi yaralandı

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"KESİM UYGUN VE EHİL KİŞİLERCE YAPILMALI"

Hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar dileyen Güner, kurban kesiminin ehil kişilerce, uygun ve güvenli ortamlarda yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Güner, vatandaşlardan bu konuda hem kendi hem de çevredekilerin güvenliğini riske atmamasını istedi.

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#İstanbul#Bayram#Kurban Kesimi

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