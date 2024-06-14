İstanbul’da bayram tedbirleri: 284 bin polis 10 bin jandarma görev yapacak

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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki uygulama noktasında trafik denetimi yaparak vatandaşlarla bayramlaştı. İstanbul’da alınan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama da yapan Vali Gül, şunları söyledi:

TRAFİĞE RADARLI TAKİP

“Bayram boyunca İstanbul’da 284 bin 328 polis, 10 bin 826 jandarma ve 370 sahil güvenlik personeli görev yapacak. Hem İstanbul içerisinde hem de çıkışlarında başta birebir trafik tedbirleri olmak üzere, Elektronik Denetleme Sistemleri ve radarlarımız bayram süresince açık olmaya devam edecek. Belediyeler kurban kesim ve satış yerlerini duyurdu. Düzensiz kesim yapılan yerlerde personelimiz gerekli müdahalelerde bulunacak. Boğaz çevresindeki gürültüye karşı birimlerimiz denetimlerini sürdürecek. Ormanlarda piknik, ateş yakmak ve mangal yapmak yasak.”

DENİZ UYARISI

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- Vali Gül, “Cankurtaran bulunmayan, denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girmemek gerekiyor. Özellikle göletler gibi su birikintilerinde boğulmaları önlemek amacıyla belediyelere ve ilgili kuruluşlara gerekli önlemleri almalarını ilettik. Vatandaşlarımızdan da ricamız, çocuklarını gözetim altında tutmalarıdır. Bu sayede kimsenin canı yanmaz” diye konuştu.

24 SAATTE 20 BİN ARAÇLA BODRUM’A AKIN

GÖZDE turizm merkezi Bodrum’da Kurban Bayramı tatilinden önce trafik yoğunluğu başladı. Erken yola çıkan tatilciler, turistik ilçeye akın etti. Araçlarıyla Bodrum’a gelen yazlık sahipleri ve otelde konaklayacak olan aileler, trafiği durma noktasına getirdi. Uzun araç kuyrukları oluşurken, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri önlemler almaya çalıştı. İlçeye 24 saat içerisinde 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı. (İHA)