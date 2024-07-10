İstanbul'da 'Bayğaralar' çetesine operasyon: 7 kişi tutuklandı

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bayğaralar' ismiyle bilinen uyuşturucu şebekesine mensup kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından 5 Temmuz'da Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama' gibi suçlara karıştığı belirlenen suç örgütüne ait 9 ev, 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi yakalandı.

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"SU SEBİLİNİN İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU"

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 614 gram eroin, 1 kilo 32 gram kokain, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Aramalar sırasında bir iş yerindeki su sebilinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 kişi tutuklandı.