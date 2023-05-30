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Ä°stanbul'da baÅŸlÄ±k parasÄ± cinayeti: TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÄŸabeyini silahla öldürdü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Esenyurt#Cinayet
Ä°stanbulda baÅŸlÄ±k parasÄ± cinayeti: TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÄŸabeyini silahla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 30, 2023 09:24

Esenyurt'ta kardeÅŸlerini evlendirmek istedikleri kÄ±zÄ±n ailesi baÅŸlÄ±k parasÄ± isteyince, parayÄ± aralarÄ±nda toplamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸayan Selami Åžirip (38) ile kardeÅŸi Hasan Åžirip (29) arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Hasan Åžirip, aÄŸabeyi Selami Åžirip'i silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Olay anÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±rken Hasan Åžirip, polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Â Olay, 27 MayÄ±s Cumartesi saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Åžirip taksici kardeÅŸi Hasan Åžirip'le birlikte en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸlerini evlendirmek iÃ§in memleketleri AÄŸrÄ±'dan bir aile ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek kÄ±zlarÄ±nÄ± istedi. KÄ±zÄ±n ailesi, Selami Åžirip'ten baÅŸlÄ±k parasÄ± istedi. Bunun Ã¼zerine Selami Åžirip, kardeÅŸi Hasan Åžirip'i telefonla arayarak kÄ±zÄ±n ailesinin baÅŸlÄ±k parasÄ± istediÄŸini ve para toplamalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°stanbulda baÅŸlÄ±k parasÄ± cinayeti: TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÄŸabeyini silahla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Hasan Åžirip, 'Param yok' diye cevap verince de Selami Åžirip, 'Madem paranÄ±z yoktu neden beni aracÄ± ettiniz' diyerek kardeÅŸiyle tartÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine iki kardeÅŸ arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

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Ä°stanbulda baÅŸlÄ±k parasÄ± cinayeti: TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÄŸabeyini silahla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Selami Åžirip, kardeÅŸine telefondan konum atarak konuÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Hasan Åžirip (FotoÄŸraftaki), aÄŸabeyinin attÄ±ÄŸÄ± konuma gitti. Burada taraflar arasÄ±nda yeniden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Ä°stanbulda baÅŸlÄ±k parasÄ± cinayeti: TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÄŸabeyini silahla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

AÄžABEYÄ°NE KURÅžUN YAÄžDIRDI

Selami Åžirip, iddiaya gÃ¶re kardeÅŸine bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. Bunun Ã¼zerine Hasan Åžirip ise yanÄ±nda getirdiÄŸi tabancayla aÄŸabeyine 10 el ateÅŸ etti. KurÅŸunlardan biri Selami Åžirip'in baÅŸÄ±na isabet etti. AÄŸÄ±r yaralanan Selami Åžirip kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Cinayeti iÅŸleyen Hasan Åžirip ise, polis ekipleri tarafÄ±ndan koÅŸarak kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–te yandan cinayet anÄ± Ã§evredeki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na ve bir kiÅŸinin cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Hasan Åžirip'in aÄŸabeyi Selami Åžirip'e ateÅŸ ettiÄŸi, Selami Åžirip'in ise yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlar yer aldÄ±.

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Ä°stanbulda baÅŸlÄ±k parasÄ± cinayeti: TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÄŸabeyini silahla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

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#Ä°stanbul#Esenyurt#Cinayet

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