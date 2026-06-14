İstanbul'da bariyerlere çarpan midibüs devrildi: 12 yaralı

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Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkii Gazi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Osman A.'nın kullandığı 34 PYJ 050 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı.

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