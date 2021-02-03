İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldiğini duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki doluluk oranının yüzde 43,45'e yükseldiğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, "2 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 722 bin metreküp. 3 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %43,45" denildi.
Barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.
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