İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki doluluk oranının yüzde 43,45'e yükseldiğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, "2 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 722 bin metreküp. 3 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %43,45" denildi.

Barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.