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İstanbul'da barajlarda son durum: Son 9 yılın en düşük seviyesi

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#İstanbul#Baraj#Sıcak
İstanbulda barajlarda son durum: Son 9 yılın en düşük seviyesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 12:56

İstanbul’da hava sıcaklığı etkisini devam ettirirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise 36.21 oldu. İSKİ verilerine göre bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

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Türkiye'de etkili olan ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise 6 Ağustos itibarıyla yüzde 36.21 olarak ölçüldü.

Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 65.29, 2021 yılında 66.14, 2020 yılında 56.04, 2019 yılında 67.08. 2018 yılında 71.8, 2017 yılında 69.78, 2016 yılında 60.75, 2018 yılında 76.93 olarak kayıtlara geçmişti.

Kent genelinde bulunan barajların dron ile havadan çekilen görüntülerinde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ verilerine göre mega kentteki barajların doluluk oranlarının son 9 yıla oranla en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.

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Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

"Alibey Barajı yüzde 17.34
Büyükçekmece Barajı yüzde 16.37
Darlık Barajı yüzde 51.35
Istrancalar Barajı yüzde 34.02
Kazandere Barajı yüzde 7.66
Elmalı Barajı yüzde 25.95
Ömerli Barajı yüzde 68.8
Pabuçdere Barajı yüzde 4.26
Sazlıdere Barajı yüzde 19.62
Terkos Barajı yüzde 22.26"

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#İstanbul#Baraj#Sıcak

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