İstanbul’da Barajlar 5 günde doldu

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İSKİ verilerine göre, 5 gün önce yüzde 38 olarak ölçülen doluluk oranı yoğun ve aralıksız yağışların ardından hızla yükselerek yüzde 53.54’e kadar çıktı. Bu değer ekim ayı içinde yapılan ölçümler arasında son 10 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ekim ayında doluluk oranı yüzde 24.13, 2024 yılında yüzde 33.94, 2023 yılında ise yüzde 21.01 olarak kayıtlara geçmişti.

BARAJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Ömerli ..............................Yüzde 77.39

Darlık................................Yüzde 88.53

Elmalı................................Yüzde 79.97

Terkos...............................Yüzde 36.98

Alibeyköy...........................Yüzde 76.6

Büyükçekmece..................Yüzde 30.35

Sazlıdere...........................Yüzde 31.95

Istrancalar.........................Yüzde 61.73

Kazandere..........................Yüzde 8.08

Papuçdere..........................Yüzde 3.76