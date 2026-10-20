×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da Barajlar 5 günde doldu

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Baraj#İski
İstanbul’da Barajlar 5 günde doldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 07:00

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, kente su sağlayan barajlardaki su seviyelerinin yükselmesini sağladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İSKİ verilerine göre, 5 gün önce yüzde 38 olarak ölçülen doluluk oranı yoğun ve aralıksız yağışların ardından hızla yükselerek yüzde 53.54’e kadar çıktı. Bu değer ekim ayı içinde yapılan ölçümler arasında son 10 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ekim ayında doluluk oranı yüzde 24.13, 2024 yılında yüzde 33.94, 2023 yılında ise yüzde 21.01 olarak kayıtlara geçmişti.

BARAJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Ömerli ..............................Yüzde 77.39
Darlık................................Yüzde 88.53
Elmalı................................Yüzde 79.97
Terkos...............................Yüzde 36.98
Alibeyköy...........................Yüzde 76.6
Büyükçekmece..................Yüzde 30.35
Sazlıdere...........................Yüzde 31.95
Istrancalar.........................Yüzde 61.73
Kazandere..........................Yüzde 8.08
Papuçdere..........................Yüzde 3.76

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Baraj#İski

BAKMADAN GEÇME!