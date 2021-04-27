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GeriGündem İstanbul'da banka şubesinde büyük panik! Bıçakla içeri gererek tehditler savurdu
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Gündem
Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.04.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

İstanbul'da banka şubesinde büyük panik! Bıçakla içeri gererek tehditler savurdu

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İstanbul Beyoğlu'nda bir banka şubesine elinde bıçakla girerek tehditler savuran saldırgan, banka önünde denetim yapan trafik polislerince etkisiz hale getirildi. 

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  • Beyoğlunda banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği
  • Beyoğlunda banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği
  • Beyoğlunda banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği
  • Beyoğlunda banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Taksim Meydanı'ndan yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önüne geldi. Elindeki bıçakla içeriye giren kişi güvenlik görevlisini karşısında buldu. Bir süre güvenlik görevlisi ile arbede yaşayan saldırgan, çalışanlara tehditler savurdu. O sırada banka şubesinin önünde denetim yapan trafik polisleri olayı görerek içeriye girdi.

Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü. 

İstanbulda banka şubesinde büyük panik Bıçakla içeri gererek tehditler savurdu

"HEMEN ETKİSİZ HALE GETİRDİLER"

Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. Ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü. Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler." dedi 

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